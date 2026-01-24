Скидки
Овечкин — в двух очках от Дионна в списке лучших бомбардиров НХЛ с учётом плей-офф

Комментарии

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в только завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз». Столичный клуб выиграл матч со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2026, четверг. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Уилсон, Карлсон) – 08:25 (pp)     0:2 Сурдиф (Строум, Овечкин) – 09:43 (pp)     1:2 Бёзер (Кемпф) – 13:32     2:2 Кейн (Дебраск) – 18:22     3:2 О'Коннор (Кемпф, Бёзер) – 28:58     4:2 Гронек (Дебраск, Вилландер) – 31:43     4:3 Строум (Сурдиф, Карлсон) – 56:37    

Занимающий 11-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ с учётом плей-офф россиянин набрал 1814-е очко за карьеру в лиге. Ближайшей целью для Александра продолжает оставаться Марсель Дионн, в активе которого 1816 очков в 1397 матчах в НХЛ. Проведший сегодня 1543-й матч в лиге россиянин сократил отставание от Дионна до двух очков.

Рекорд бомбардиров НХЛ с учётом плей-офф принадлежит Уэйну Гретцки с впечатляющими 3257 очками. На втором месте находится Марк Мессье, чей лучший результат составляет 2181 очко, а замыкает тройку лидеров Яромир Ягр (2122). Среди действующих игроков больше Овечкина набрал лишь Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз» (1943).

