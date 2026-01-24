Овечкин — в двух очках от Дионна в списке лучших бомбардиров НХЛ с учётом плей-офф

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в только завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз». Столичный клуб выиграл матч со счётом 3:1.

Занимающий 11-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ с учётом плей-офф россиянин набрал 1814-е очко за карьеру в лиге. Ближайшей целью для Александра продолжает оставаться Марсель Дионн, в активе которого 1816 очков в 1397 матчах в НХЛ. Проведший сегодня 1543-й матч в лиге россиянин сократил отставание от Дионна до двух очков.

Рекорд бомбардиров НХЛ с учётом плей-офф принадлежит Уэйну Гретцки с впечатляющими 3257 очками. На втором месте находится Марк Мессье, чей лучший результат составляет 2181 очко, а замыкает тройку лидеров Яромир Ягр (2122). Среди действующих игроков больше Овечкина набрал лишь Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз» (1943).