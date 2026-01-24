У Протаса 17 голов в сезоне, и все в равных составах. Во всей НХЛ лишь два таких игрока

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас отметился голом в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (3:1), который прошёл этой ночью на арене канадской команды. Этот гол стал для форварда 17-м в нынешнем сезоне, причём все эти шайбы были забиты в равных составах.

Примечательно, что во всей НХЛ в текущем сезоне помимо Протаса есть лишь один игрок, у которого не менее 17 заброшенных шайб, и все эти голы были забиты в равных составах — Джек Айкел из «Вегас Голден Найтс» (19).

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету 25-летнего белоруса 33 (17+16) очка в 49 матчах. Его команда набрала 56 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона.