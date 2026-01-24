Скидки
Хоккей

Сан-Хосе Шаркс- Нью-Йорк Рейнджерс, результат матча 24 января, счет 3:1, НХЛ 2025-2026

«Рейнджерс» потерпели восьмое поражение в последних девяти играх, уступив «Сан-Хосе»


24 января на льду «Эс-Эй-Пи-центра» в Сан-Хосе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу со счётом 3:1 одержали хозяева льда.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Селебрини (Тоффоли, Смит) – 01:09 (pp)     2:0 Регенда (Миса, Граф) – 03:08 (pp)     3:0 Селебрини (Смит, Граф) – 07:37     3:1 Кэррик (Рэддиш, Блид) – 12:50    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В составе «Сан-Хосе» шайбы забросили Маклин Селебрини (дубль), Павол Регенда. У «Рейнджерс» единственная шайба на счету Сэма Кэррика.

«Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел восьмое поражение в последних девяти играх и занимает последнее, 16-е место в таблице Востока.

В следующем матче «Сан-Хосе Шаркс» сыграет в гостях с «Ванкувер Кэнакс» 28 января. «Нью-Йорк Рейнджерс» 27 января примет на своём льду «Бостон Брюинз».


