«Рейнджерс» потерпели восьмое поражение в последних девяти играх, уступив «Сан-Хосе»

24 января на льду «Эс-Эй-Пи-центра» в Сан-Хосе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу со счётом 3:1 одержали хозяева льда.

В составе «Сан-Хосе» шайбы забросили Маклин Селебрини (дубль), Павол Регенда. У «Рейнджерс» единственная шайба на счету Сэма Кэррика.

«Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел восьмое поражение в последних девяти играх и занимает последнее, 16-е место в таблице Востока.

В следующем матче «Сан-Хосе Шаркс» сыграет в гостях с «Ванкувер Кэнакс» 28 января. «Нью-Йорк Рейнджерс» 27 января примет на своём льду «Бостон Брюинз».