Сиэтл Кракен — Анахайм Дакс, результат матча 24 января, счет 2:4, НХЛ 2025-2026

Гол и передача Минтюкова помогли «Анахайму» в гостях победить «Сиэтл»
24 января на льду «Клаймэт Пледж-Арены» в Сиэтле (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сиэтл Кракен» и «Анахайм Дакс». Победу со счётом 4:2 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Готье (Вьель, Минтюков) – 01:02     0:2 Пилинг (Мур) – 15:24 (sh)     1:2 Макканн (Эберле, Бенирс) – 21:55     1:3 Крайдер (Готье, Лакомб) – 24:00 (pp)     2:3 Шварц (Райт, Какко) – 41:54     2:4 Минтюков (Гранлунд, Хеллесон) – 58:48    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В составе «Сиэтл Кракен» шайбы забросили Джаред Макканн и Джейден Шварц. У «Анахайм Дакс» голы забили Каттер Готье, Райан Пилинг, Крис Крайдер и Павел Минтюков, на счету которого также результативная передача.

После сегодняшнего матча «Анахайм Дакс» одержал шестую победу подряд.

В следующем матче «Сиэтл Кракен» сыграет дома с «Нью-Джерси Дэвилз» 25 января. «Анахайм Дакс» 26 января встретится в гостях с «Калгари Флэймз».

