Гол и передача Минтюкова помогли «Анахайму» в гостях победить «Сиэтл»

24 января на льду «Клаймэт Пледж-Арены» в Сиэтле (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сиэтл Кракен» и «Анахайм Дакс». Победу со счётом 4:2 одержали гости.

В составе «Сиэтл Кракен» шайбы забросили Джаред Макканн и Джейден Шварц. У «Анахайм Дакс» голы забили Каттер Готье, Райан Пилинг, Крис Крайдер и Павел Минтюков, на счету которого также результативная передача.

После сегодняшнего матча «Анахайм Дакс» одержал шестую победу подряд.

В следующем матче «Сиэтл Кракен» сыграет дома с «Нью-Джерси Дэвилз» 25 января. «Анахайм Дакс» 26 января встретится в гостях с «Калгари Флэймз».