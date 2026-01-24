Гол и передача Минтюкова помогли «Анахайму» в гостях победить «Сиэтл»
Поделиться
24 января на льду «Клаймэт Пледж-Арены» в Сиэтле (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сиэтл Кракен» и «Анахайм Дакс». Победу со счётом 4:2 одержали гости.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Готье (Вьель, Минтюков) – 01:02 0:2 Пилинг (Мур) – 15:24 (sh) 1:2 Макканн (Эберле, Бенирс) – 21:55 1:3 Крайдер (Готье, Лакомб) – 24:00 (pp) 2:3 Шварц (Райт, Какко) – 41:54 2:4 Минтюков (Гранлунд, Хеллесон) – 58:48
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В составе «Сиэтл Кракен» шайбы забросили Джаред Макканн и Джейден Шварц. У «Анахайм Дакс» голы забили Каттер Готье, Райан Пилинг, Крис Крайдер и Павел Минтюков, на счету которого также результативная передача.
После сегодняшнего матча «Анахайм Дакс» одержал шестую победу подряд.
В следующем матче «Сиэтл Кракен» сыграет дома с «Нью-Джерси Дэвилз» 25 января. «Анахайм Дакс» 26 января встретится в гостях с «Калгари Флэймз».
Комментарии
- 24 января 2026
-
09:56
-
09:43
-
09:35
-
09:33
-
09:25
-
09:15
-
09:08
-
08:50
-
08:41
-
08:38
-
08:31
-
08:27
-
08:20
-
08:07
-
08:04
-
07:54
-
07:51
-
07:48
-
07:48
-
07:34
-
07:07
-
06:38
-
06:24
-
06:16
-
06:05
-
05:46
-
05:40
-
05:29
-
04:57
-
03:06
-
02:32
-
00:28
-
00:00
- 23 января 2026
-
23:56
-
23:42