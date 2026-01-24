Результаты матчей НХЛ на 24 января 2026 года

В ночь на 24 января прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно восемь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 24 января 2026 года:

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Вегас Голден Найтс» — 3:6;

«Чикаго Блэкхоукс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 1:2 Б;

«Даллас Старз» – «Сент-Луис Блюз» — 3:2;

«Калгари Флэймз» – «Вашингтон Кэпиталз» — 1:3;

«Колорадо Эвеланш» – «Филадельфия Флайерз» — 3:7;

«Ванкувер Кэнакс» – «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:5;

«Сан-Хосе Шаркс» – «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:1;

«Сиэтл Кракен» – «Анахайм Дакс» — 2:4.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 77 очками после 49 сыгранных матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Тампа-Бэй Лайтнинг», набравшая 68 очков после 49 встреч.