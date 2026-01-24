Матвей Мичков — второй в истории «Филадельфии» по количеству игр с 2+ шайбами до 22 лет
Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков во встрече регулярного сезона НХЛ с «Колорадо Эвеланш» оформил дубль и отдал результативную передачу.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Мичков провёл свою девятую встречу, где забивал как минимум два гола, и по данному показателю вышел на второе место в истории «лётчиков» среди хоккеистов до 22 лет. Матвей сравнялся с Питером Зезелем. Рекорд клуба принадлежит Эрику Линдросу (17).
В Денвере (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» потерпел поражение от «Филадельфии Флайерз» со счётом 3:7.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 7
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Типпетт (Барки, Йорк) – 15:02 0:2 Барки (Мичков, Типпетт) – 18:57 (pp) 1:2 Келли (Бардаков, Ашан) – 27:17 2:2 Олофссон (Маккиннон, Нечас) – 30:29 2:3 Бринк (Кейтс) – 31:01 3:3 Макар (Маккиннон, Нечас) – 32:12 3:4 Типпетт (Кутюрье) – 40:56 3:5 Мичков (Андре, Хэтэуэй) – 42:00 3:6 Типпетт – 50:24 (sh) 3:7 Мичков (Конечны) – 56:53
