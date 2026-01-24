Скидки
Матвей Мичков — второй в истории «Филадельфии» по количеству игр с 2+ шайбами до 22 лет

Комментарии

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков во встрече регулярного сезона НХЛ с «Колорадо Эвеланш» оформил дубль и отдал результативную передачу.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Мичков провёл свою девятую встречу, где забивал как минимум два гола, и по данному показателю вышел на второе место в истории «лётчиков» среди хоккеистов до 22 лет. Матвей сравнялся с Питером Зезелем. Рекорд клуба принадлежит Эрику Линдросу (17).

В Денвере (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» потерпел поражение от «Филадельфии Флайерз» со счётом 3:7.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 7
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Типпетт (Барки, Йорк) – 15:02     0:2 Барки (Мичков, Типпетт) – 18:57 (pp)     1:2 Келли (Бардаков, Ашан) – 27:17     2:2 Олофссон (Маккиннон, Нечас) – 30:29     2:3 Бринк (Кейтс) – 31:01     3:3 Макар (Маккиннон, Нечас) – 32:12     3:4 Типпетт (Кутюрье) – 40:56     3:5 Мичков (Андре, Хэтэуэй) – 42:00     3:6 Типпетт – 50:24 (sh)     3:7 Мичков (Конечны) – 56:53    
Дубль и передача Мичкова помогли «Филадельфии» победить «Колорадо», у Бардакова ассист
