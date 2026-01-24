Матвей Мичков — второй в истории «Филадельфии» по количеству игр с 2+ шайбами до 22 лет

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков во встрече регулярного сезона НХЛ с «Колорадо Эвеланш» оформил дубль и отдал результативную передачу.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Мичков провёл свою девятую встречу, где забивал как минимум два гола, и по данному показателю вышел на второе место в истории «лётчиков» среди хоккеистов до 22 лет. Матвей сравнялся с Питером Зезелем. Рекорд клуба принадлежит Эрику Линдросу (17).

В Денвере (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» потерпел поражение от «Филадельфии Флайерз» со счётом 3:7.