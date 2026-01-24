Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин вышел на шестое место по очкам в НХЛ в гостевых играх

Александр Овечкин вышел на шестое место по очкам в НХЛ в гостевых играх
Комментарии

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз». Столичный клуб выиграл со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Фрост (Зари) – 06:09 (pp)     1:1 Лапьер (Карлсон, Фехервари) – 26:33     1:2 Протас (Уилсон, Сурдиф) – 47:35     1:3 Овечкин (Строум, Фехервари) – 59:07    

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Овечкин набрал своё 811-е очко в гостевых играх НХЛ и вышел на шестое место в истории, сравнявшись с Марселем Дионном. Рекорд всей лиги принадлежит Уэйну Гретцки — 1298 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ российский форвард провёл 52 игры, в которых забил 21 гол и сделал 23 результативные передачи. В последний раз до этого матча россиянин забивал 12 января «Нэшвиллу».

Материалы по теме
Овечкин до двух очков сократил отставание от Гретцки по результативности за один клуб
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android