Александр Овечкин вышел на шестое место по очкам в НХЛ в гостевых играх

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз». Столичный клуб выиграл со счётом 3:1.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Овечкин набрал своё 811-е очко в гостевых играх НХЛ и вышел на шестое место в истории, сравнявшись с Марселем Дионном. Рекорд всей лиги принадлежит Уэйну Гретцки — 1298 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ российский форвард провёл 52 игры, в которых забил 21 гол и сделал 23 результативные передачи. В последний раз до этого матча россиянин забивал 12 января «Нэшвиллу».