«Трактор» — «Адмирал»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 24 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Челябинске состоится встреча между местным «Трактором» и дальневосточным «Адмиралом». Матч на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 января 2026, суббота. 14:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет вторая встреча между командами из четырёх запланированных в текущей регулярке. В первой игре сильнее был «Трактор» со счётом 3:1.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Трактор» набрал 48 очков и расположился на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 34 очками находится на 11-й строчке Востока.