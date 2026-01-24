Скидки
Главная Хоккей Новости

Трактор — Адмирал: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025/2026 начнется в 14:00 мск

«Трактор» — «Адмирал»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 14:00 мск
Комментарии

Сегодня, 24 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Челябинске состоится встреча между местным «Трактором» и дальневосточным «Адмиралом». Матч на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2026, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Адмирал
Владивосток
Это будет вторая встреча между командами из четырёх запланированных в текущей регулярке. В первой игре сильнее был «Трактор» со счётом 3:1.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Трактор» набрал 48 очков и расположился на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 34 очками находится на 11-й строчке Востока.

