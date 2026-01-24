«Торпедо» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Скидки
Все новости
Хоккей

Торпедо — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025/2026 начнется в 17:00 мск

Сегодня, 24 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Нижнем Новгороде состоится встреча между местным «Торпедо» и санкт-петербургским СКА. Матч на стадионе «Нагорный» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет четвёртая игра между командами из четырёх запланированных в текущей регулярке. В трёх предыдущих встречах победу одержали хоккеисты нижегородской команды. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» набрало 62 очка и расположилось на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 53 очками находится на восьмой строчке Запада.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
СКА снова лихорадит. Отказались от легионера и проиграли аутсайдеру КХЛ
