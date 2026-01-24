Расписание матчей КХЛ на 24 января 2026 года

Сегодня, 24 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 24 января 2026 года (время московское):

14:00. «Трактор» – «Адмирал»;

14:30. «Металлург» Мг – «Амур»;

17:00. «Нефтехимик» – «Барыс»;

17:00. ХК «Сочи» – «Салават Юлаев»;

17:00. «Торпедо» – СКА;

17:00. «Ак Барс» – «Сибирь»;

17:10. «Динамо» Мн – «Шанхайские Драконы».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 66 очками после 49 матчей возглавляет череповецкая «Северсталь». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 76 очков после 47 игр.