Расписание матчей ВХЛ на 24 января 2026 года

Сегодня, 24 января, пройдут шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 24 января 2026 года (время московское):

11:00. «Южный Урал» – «Ростов»;

11:00. «Магнитка» – ХК «Тамбов»;

13:00. «Барс» – АКМ;

13:00. «Кристалл» – «Динамо» СПб;

15:00. «Торос» – ХК «Норильск»;

17:00. «Нефтяник» – «Челны».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 78 очков в 46 матчах. Второе место занимает «Югра» с 74 очками после 46 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (63 очка в 42 матчах).