Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капитан «Рейнджерс» Миллер подверг жёсткой критике игру команды в сезоне

Капитан «Рейнджерс» Миллер подверг жёсткой критике игру команды в сезоне
Комментарии

Капитан «Нью-Йорк Рейнджерс» Джей Ти Миллер после поражения от «Сан-Хосе Шаркс» (1:3) подверг жёсткой критике игру команды в сезоне.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Селебрини (Тоффоли, Смит) – 01:09 (pp)     2:0 Регенда (Миса, Граф) – 03:08 (pp)     3:0 Селебрини (Смит, Граф) – 07:37     3:1 Кэррик (Рэддиш, Блид) – 12:50    

«Мы не получаем результатов. Я совершенно недоволен тем, где мы находимся. Это ****** ужасно. Извините за выражение, но это действительно отвратительно. Проигрывать каждый вечер очень сложно, трудно сохранять позитивный настрой.

Никто не считает это нормой, и мы не готовы мириться с тем, что проигрываем каждую игру. Просто постоянные ошибки, мы сами себе вредим, при этом все очень стараются. Вот что действительно ужасно», — приводит слова Миллера журналистка Молли Уокер на своей странице в социальной сети Х.

Материалы по теме
Видео
«Рейнджерс» потерпели восьмое поражение в последних девяти играх, уступив «Сан-Хосе»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android