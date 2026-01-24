Капитан «Рейнджерс» Миллер подверг жёсткой критике игру команды в сезоне

Капитан «Нью-Йорк Рейнджерс» Джей Ти Миллер после поражения от «Сан-Хосе Шаркс» (1:3) подверг жёсткой критике игру команды в сезоне.

«Мы не получаем результатов. Я совершенно недоволен тем, где мы находимся. Это ****** ужасно. Извините за выражение, но это действительно отвратительно. Проигрывать каждый вечер очень сложно, трудно сохранять позитивный настрой.

Никто не считает это нормой, и мы не готовы мириться с тем, что проигрываем каждую игру. Просто постоянные ошибки, мы сами себе вредим, при этом все очень стараются. Вот что действительно ужасно», — приводит слова Миллера журналистка Молли Уокер на своей странице в социальной сети Х.