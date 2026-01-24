Капитан «Рейнджерс» Миллер подверг жёсткой критике игру команды в сезоне
Капитан «Нью-Йорк Рейнджерс» Джей Ти Миллер после поражения от «Сан-Хосе Шаркс» (1:3) подверг жёсткой критике игру команды в сезоне.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Селебрини (Тоффоли, Смит) – 01:09 (pp) 2:0 Регенда (Миса, Граф) – 03:08 (pp) 3:0 Селебрини (Смит, Граф) – 07:37 3:1 Кэррик (Рэддиш, Блид) – 12:50
«Мы не получаем результатов. Я совершенно недоволен тем, где мы находимся. Это ****** ужасно. Извините за выражение, но это действительно отвратительно. Проигрывать каждый вечер очень сложно, трудно сохранять позитивный настрой.
Никто не считает это нормой, и мы не готовы мириться с тем, что проигрываем каждую игру. Просто постоянные ошибки, мы сами себе вредим, при этом все очень стараются. Вот что действительно ужасно», — приводит слова Миллера журналистка Молли Уокер на своей странице в социальной сети Х.
