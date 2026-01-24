«Ак Барс» — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 24 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Казани состоится встреча между местным «Ак Барсом» и новосибирской «Сибирью». Игра на стадионе «Татнефть-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет второй матч между командами из четырёх запланированных в текущей регулярке. В первой игре сильнее был «Ак Барс». В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги казанский клуб набрал 68 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 43 очками находится на восьмой строчке Востока.