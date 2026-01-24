Александр Овечкин занимает четвёртое место в истории НХЛ по количеству волевых побед

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз». Столичный клуб одержал волевую победу со счётом 3:1.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Овечкин с командой одержал 338-ю волевую победу и по данному показателю занимает четвёртое место в истории НХЛ. Больше Овечкина таких побед имеют Патрик Марло (352), Джо Торнтон (347), Никлас Лидстрём (343) и Марк Мессье (343).

В нынешнем сезоне НХЛ российский форвард провёл 52 игры, в которых забил 21 гол и сделал 23 результативные передачи.