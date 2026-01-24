Черкас — о Панарине: пока у него есть имя, «Рейнджерс» хотят получить выгоду, это бизнес

Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался о вероятном уходе российского нападающего Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс». Соглашение игрока и клуба истекает в конце сезона-2025/2026.

«Не думаю, что Панарин прям не нужен «Рейнджерс». Просто НХЛ – это бизнес. Пока Панарин ещё звездит, его можно выгодно обменять или продать. Думаю, его непродление связано только с этим. А не с тем, что он как-то слабо играет или ещё что-то. Пока у него есть имя, пока он в хорошем состоянии, клуб хочет получить выгоду. Так бывает, это бизнес», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

34-летний форвард перешёл в «Рейнджерс» в 2019 году из «Коламбус Блю Джекетс». В нынешнем сезоне на счету Панарина 56 (19+37) очков в 50 матчах.