Расписание матчей МХЛ на 24 января 2026 года

Сегодня, 24 января, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 24 января 2026 года (время московское):

11:00. «Тюменский Легион» – «Спутник»;

13:00. «Красная Армия» – «Динамо-Шинник»;

13:00. МХК «Спартак MAX» – «Сахалинские Акулы»;

13:00. «Локо-76» – «Ирбис»;

17:00. «АКМ Новомосковск» – «Чайка».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 71 очком после 40 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 65 очков после 45 матчей.