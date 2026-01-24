Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей МХЛ на 24 января 2026 года

Расписание матчей МХЛ на 24 января 2026 года
Комментарии

Сегодня, 24 января, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 24 января 2026 года (время московское):

11:00. «Тюменский Легион» – «Спутник»;
13:00. «Красная Армия» – «Динамо-Шинник»;
13:00. МХК «Спартак MAX» – «Сахалинские Акулы»;
13:00. «Локо-76» – «Ирбис»;
17:00. «АКМ Новомосковск» – «Чайка».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 71 очком после 40 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 65 очков после 45 матчей.

Календарь МХЛ
Таблица МХЛ
Материалы по теме
Результаты матчей МХЛ на 23 января 2026 года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android