Форвард «Сент-Луиса» Бучневич высказался о гостевом поражении от «Далласа»
Поделиться
Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич прокомментировал гостевое поражение от «Даллас Старз» в матче, где форвард забросил шайбу и отдал результативную передачу.
«Мы провели достойную игру, но совершили ошибки, особенно в конце. Нужно играть умнее без шайбы. Должны были набирать очко здесь. Есть некоторые позитивные вещи. Но, в конце концов, мы должны набирать очки, мы должны выигрывать матчи. Никто не хочет проигрывать. В этом суть. Нужно играть лучше», — приводит слова Бучневича пресс-служба НХЛ.
В Далласе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» нанёс поражение «Сент-Луис Блюз» со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Джонстон (Хейсканен, Хинц) – 05:41 (pp) 1:1 Дворски (Бучневич, Кайру) – 11:30 (pp) 1:2 Бучневич (Нейборс, Фаулер) – 24:04 2:2 Дюшейн (Джонстон, Робертсон) – 27:44 (pp) 3:2 Робертсон (Хинц) – 59:00
Материалы по теме
Комментарии
- 24 января 2026
-
11:20
-
11:09
-
11:00
-
10:52
-
10:50
-
10:38
-
10:20
-
10:11
-
09:56
-
09:43
-
09:35
-
09:33
-
09:25
-
09:15
-
09:08
-
08:50
-
08:41
-
08:38
-
08:31
-
08:27
-
08:20
-
08:07
-
08:04
-
07:54
-
07:51
-
07:48
-
07:48
-
07:34
-
07:07
-
06:38
-
06:24
-
06:16
-
06:05
-
05:46
-
05:40