Хоккей

Форвард «Сент-Луиса» Бучневич высказался о гостевом поражении от «Далласа»

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич прокомментировал гостевое поражение от «Даллас Старз» в матче, где форвард забросил шайбу и отдал результативную передачу.

«Мы провели достойную игру, но совершили ошибки, особенно в конце. Нужно играть умнее без шайбы. Должны были набирать очко здесь. Есть некоторые позитивные вещи. Но, в конце концов, мы должны набирать очки, мы должны выигрывать матчи. Никто не хочет проигрывать. В этом суть. Нужно играть лучше», — приводит слова Бучневича пресс-служба НХЛ.

В Далласе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» нанёс поражение «Сент-Луис Блюз» со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Джонстон (Хейсканен, Хинц) – 05:41 (pp)     1:1 Дворски (Бучневич, Кайру) – 11:30 (pp)     1:2 Бучневич (Нейборс, Фаулер) – 24:04     2:2 Дюшейн (Джонстон, Робертсон) – 27:44 (pp)     3:2 Робертсон (Хинц) – 59:00    
