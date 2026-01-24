Вратарь «Нефтехимика» Долганов рассказал о состоянии здоровья после травмы

Вратарь нижнекамского «Нефтехимика» Филипп Долганов рассказал о состоянии своего здоровья после травмы.
– Как здоровье? Сейчас с вами уже всё в порядке?
– Здоровье лучше, чем было, лечимся, готовимся к играм.
– Тяжело было без игр? Как смотрели за матчами со стороны?
– Конечно, всегда лучше, когда ты в игровом тонусе. Команда играет серию побед, набирает важные очки, очень рад за наш результат, — сказал Долганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
В текущем сезоне Долганов провёл 36 матчей, в которых одержал 18 побед с 92,9% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 2,58.