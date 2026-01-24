Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Нефтехимика» Долганов рассказал о состоянии здоровья после травмы

Вратарь «Нефтехимика» Долганов рассказал о состоянии здоровья после травмы
Комментарии

Вратарь нижнекамского «Нефтехимика» Филипп Долганов рассказал о состоянии своего здоровья после травмы.

– Как здоровье? Сейчас с вами уже всё в порядке?
– Здоровье лучше, чем было, лечимся, готовимся к играм.

– Тяжело было без игр? Как смотрели за матчами со стороны?
– Конечно, всегда лучше, когда ты в игровом тонусе. Команда играет серию побед, набирает важные очки, очень рад за наш результат, — сказал Долганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

В текущем сезоне Долганов провёл 36 матчей, в которых одержал 18 побед с 92,9% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 2,58.

Полную версию эксклюзивного интервью с Филиппом Долгановым читайте на «Чемпионате»:
«ВХЛ — школа жизни. 20 тысяч на руки, изучил все вкусы доширака. Беседа с Долгановым
Эксклюзив
«ВХЛ — школа жизни. 20 тысяч на руки, изучил все вкусы доширака. Беседа с Долгановым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android