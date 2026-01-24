Долганов — о Шестёркине: отличный парень, профессионал, чувствуется разница

Вратарь нижнекамского «Нефтехимика» Филипп Долганов рассказал о совместных тренировках с голкипером «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорем Шестёркиным.

– Вы идёте на лучший сезон в карьере по личной статистике. В чём причина? Практически по всем показателям – лучший сезон.

– Сезон ещё не завершён. Давайте посмотрим в конце сезона, какие будут показатели, пока что говорить об этом рано. Оценим по числу побед, проценту отражённых бросков, если говорить про личные ощущения, не скажу, что это мой лучший сезон, плюс-минус все сезоны в КХЛ проходили у меня стабильно и уверенно, на одном уровне.

Старт получился действительно неплохой, подготовка плюс-минус у меня одинаковая, не менялась. В этом году, единственное, удалось съездить летом в Москву, потренироваться с хорошим специалистом.

Сначала потренировался в Ижевске на сборах Сергеем Вячеславовичем Магариловым, потом удалось поработать с Всеволодом Владимировичем Кондрашовым. У нас там получился мини-кэмп, на льду было два вратаря, я и Игорь Шестёркин. Несомненно, эта подготовка тоже дала свои плоды.

– Как сложилось общение с Шестёркиным? Легко нашли контакт?

– Без проблем, звёздности не чувствовалось, отличный парень, профессионал. Тёплое общение, никаких вопросов.

– Наблюдая за Игорем в деле, поняли для себя, почему он один из лучших вратарей мира прямо сейчас?

– Конечно, Игорь – профессионал с большой буквы. Видно, что есть разница между ним и другими парнями, — сказал Долганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.