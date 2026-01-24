Скидки
Главная Хоккей Новости

«Авангард» переподписал контракты с двумя хоккеистами «Омских Крыльев»

«Авангард» переподписал контракты с двумя хоккеистами «Омских Крыльев»
Комментарии

Хоккейный клуб «Авангард» переподписал контракты с вратарём Евгением Ярославлевым и нападающим Кириллом Кожевниковым на новых условиях. Соглашения обоих хоккеистов теперь носят двусторонний характер. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.

Евгений Ярославлев в нынешнем сезоне за «Омские Крылья» провёл 37 матчей при коэффициенте надёжности 1,8 и 92,8% отражённых бросков. Также на счету Евгения пять «сухих» игр.

Кирилл Кожевников провёл в нынешнем сезоне 43 игры и набрал 20 (9+11) очков. Кирилл является лучшим игроком «Омских Крыльев» по показателю полезности — «+14».

«Омские Крылья» занимают пятое место в турнирной таблице ВХЛ.

