Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Митч Лав провёл первое эмоциональное собрание с «Драконами» перед игрой с минским «Динамо»

Митч Лав провёл первое эмоциональное собрание с «Драконами» перед игрой с минским «Динамо»
Комментарии

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав провёл эмоциональное собрание с командой перед игрой с минским «Динамо», которая состоится сегодня, 24 января.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2026, суббота. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Шанхайские Драконы
Шанхай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это новый старт для вас в этой комнате. Я очень благодарен Галлану за его работу, и сразу многое менять не буду. Однако всегда с приходом нового тренера будут новые изменения: время собраний, какие-то другие мелочи, к которым вы уже привыкли с прошлым тренером. Для вас нынешняя ситуация только выигрышна — покажите, что вы можете 21 матч. Это не так мало. Быть может, у кого-то будет новая роль, новый взгляд на игру, но единственное, что вы должны понимать под моим руководством — всё делается исключительно для команды в целом. Не только индивидуальные показатели. Захотелось рискнуть за минуту с небольшим? Помни о команде в первую очередь, а затем о себе. И ещё, кайфуйте, пожалуйста, от того, что вы играете в хоккей. Я не могу дождаться, когда мы сядем в автобус и я уже ворвусь на этот грёбаный лёд. Если не будем кайфовать — ничего не исправим. Я уже хочу газовать», — передаёт слова Лава корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

Материалы по теме
Фото
Новый тренер «Шанхая» стал героем вкладышей — клуб обыграл его фамилию в стиле Love is…
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android