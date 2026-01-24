Митч Лав провёл первое эмоциональное собрание с «Драконами» перед игрой с минским «Динамо»

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав провёл эмоциональное собрание с командой перед игрой с минским «Динамо», которая состоится сегодня, 24 января.

«Это новый старт для вас в этой комнате. Я очень благодарен Галлану за его работу, и сразу многое менять не буду. Однако всегда с приходом нового тренера будут новые изменения: время собраний, какие-то другие мелочи, к которым вы уже привыкли с прошлым тренером. Для вас нынешняя ситуация только выигрышна — покажите, что вы можете 21 матч. Это не так мало. Быть может, у кого-то будет новая роль, новый взгляд на игру, но единственное, что вы должны понимать под моим руководством — всё делается исключительно для команды в целом. Не только индивидуальные показатели. Захотелось рискнуть за минуту с небольшим? Помни о команде в первую очередь, а затем о себе. И ещё, кайфуйте, пожалуйста, от того, что вы играете в хоккей. Я не могу дождаться, когда мы сядем в автобус и я уже ворвусь на этот грёбаный лёд. Если не будем кайфовать — ничего не исправим. Я уже хочу газовать», — передаёт слова Лава корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.