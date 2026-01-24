Долганов — о Бобровском: сколько уже списывали Сергея, а он доказывает, кто он

Вратарь нижнекамского «Нефтехимика» Филипп Долганов высоко оценил игру голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского.

– Вы делите внутри себя как-то шайбы, которые откровенно ваши, и те, где залетело из-за обстоятельств? Или по всем думаете, что можно было и вытащить?

– По-хорошему, мне кажется, почти любую шайбу можно отразить, сыграть как-то лучше. Но бывают моменты, и когда откровенно виноват, плохо сыграл, оправданий вообще быть не может. Но спокойно к этому относишься, такая у нас работа, никуда от этого не денешься.

Заброшенные шайбы в твои ворота – они будут всегда. Нет такого вратаря, который каждую игру будет играть «на ноль», без пропущенных шайб. Надо к этому спокойнее относиться, делать выводы, почему так случилось, как это исправить. И идти дальше. Правда, не по ходу игры устраивать такие размышления, стоять и думать, почему так произошло, а уже потом.

– Есть у вас традиция проставляться за свои ошибки? Либо наоборот, защитник «привёз» гол – извиняется, какой-то презент вручает, условно.

– Нет такого, но недавно я прочитал интересную статью про Сергея Бобровского, он после каждой игры «на ноль» проставляется перед одним нападающим и одним защитником. В этом сезоне у меня пока не так много игр «на ноль», но идею я перенял, подарочки оформил.

– Тим Томас заиграл на высоком уровне достаточно поздно, у Сергея Бобровского далеко не сразу всё получалось, он не был задрафтован, а сейчас в 37 выдаёт три финала подряд…

– Сколько уже было такого, что списывали Сергея, а он доказывает, кто он. Он всегда старался работать, не опускать руки. Конечно, читаешь разные истории, смотришь, как складывается у кого карьера, — сказал Долганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.