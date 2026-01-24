Долганов — о Сероухе: пример того, что надо до конца верить в себя и свою мечту

Вратарь нижнекамского «Нефтехимика» Филипп Долганов высказался об игре форварда ХК «Сочи» Даниила Сероуха.

– Многих удивила история Даниила Сероуха – парень играл в НМХЛ, ВХЛ, а тут стал лидером «Сочи» и забивает пять голов в одной игре. Это мотивирует?

– Мы играли с Даниилом в одном клубе, я хорошо его знаю. Это пример того, что надо до конца верить в себя, в свою мечту. Пример для тех ребят, которые сейчас играют в низших лигах, но даже оттуда можно вырасти в большого игрока. Я сам в МХЛ-Б играл в Глазове, было время, — сказал Долганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

В текущем сезоне Долганов провёл 36 матчей, в которых одержал 18 побед с 92,9% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 2,58.