Игравший в Глазове вратарь Долганов отреагировал на шутку Татьяны Тарасовой про Глазов

Вратарь нижнекамского «Нефтехимика» Филипп Долганов отреагировал на шутку тренера и комментатора по фигурному катанию Татьяны Тарасовой про город Глазов.

– Про Глазов известная шутка от тренера и комментатора по фигурному катанию Татьяны Тарасовой — город, где поезд стоит две минуты.

– А всё так и есть. Нужно сразу было выпрыгивать из вагона, помню, чтобы с тобой поезд дальше не уехал. Выгрузить всю форму успеть. В Глазове родилась, насколько я помню, Елизавета Туктамышева, но я сам в Ижевске родился и жил, в Глазове просто отыграл несколько сезонов в МХЛ, — сказал Долганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.