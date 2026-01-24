Скидки
Игравший в Глазове вратарь Долганов отреагировал на шутку Татьяны Тарасовой про Глазов

Игравший в Глазове вратарь Долганов отреагировал на шутку Татьяны Тарасовой про Глазов
Вратарь нижнекамского «Нефтехимика» Филипп Долганов отреагировал на шутку тренера и комментатора по фигурному катанию Татьяны Тарасовой про город Глазов.

– Про Глазов известная шутка от тренера и комментатора по фигурному катанию Татьяны Тарасовой — город, где поезд стоит две минуты.
– А всё так и есть. Нужно сразу было выпрыгивать из вагона, помню, чтобы с тобой поезд дальше не уехал. Выгрузить всю форму успеть. В Глазове родилась, насколько я помню, Елизавета Туктамышева, но я сам в Ижевске родился и жил, в Глазове просто отыграл несколько сезонов в МХЛ, — сказал Долганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Филиппом Долгановым читайте на «Чемпионате»:
«ВХЛ — школа жизни. 20 тысяч на руки, изучил все вкусы доширака. Беседа с Долгановым
Эксклюзив
«ВХЛ — школа жизни. 20 тысяч на руки, изучил все вкусы доширака. Беседа с Долгановым
