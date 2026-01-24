Скидки
Долганов: в ВХЛ первые два сезона получал на руки 20 тысяч, жили максимально скромно

Долганов: в ВХЛ первые два сезона получал на руки 20 тысяч, жили максимально скромно
Комментарии

Вратарь нижнекамского «Нефтехимика» Филипп Долганов рассказал об условиях жизни во время выступления в ВХЛ.

– В те годы как раз играли за зарплату в 20 тысяч рублей? Это реально? Читал в одном из ваших прошлых интервью…
– Всё так и есть. 20 тысяч на руки получал в ВХЛ первые два сезона.

– Не было мысли в тот момент, чтобы бросить хоккей? На эти деньги же невозможно нормально жить.
– Я об этом не задумывался, мне просто хотелось всегда играть в хоккей, заниматься любимым делом. Добиться тех целей, которые я себе поставил. Жили просто максимально скромно, не на широкую ногу. Изучил все вкусы доширака. Но значит, так было надо на тот момент, — сказал Долганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Филиппом Долгановым читайте на «Чемпионате»:
«ВХЛ — школа жизни. 20 тысяч на руки, изучил все вкусы доширака. Беседа с Долгановым
Эксклюзив
«ВХЛ — школа жизни. 20 тысяч на руки, изучил все вкусы доширака. Беседа с Долгановым
