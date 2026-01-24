Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«У этих тренеров много общего». А. Коваленко — о сравнении Квартальнова и Ларионова

«У этих тренеров много общего». А. Коваленко — о сравнении Квартальнова и Ларионова
Комментарии

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко сравнил стиль работы главного тренера минского «Динамо» Дмитрия Квартальнова и наставника СКА Игоря Ларионова.

— Пресс-конференция после матча СКА и минского «Динамо» вызвала много вопросов, когда Ларионов даже после поражения свысока оценил игровую систему команды Дмитрия Квартальнова.
— Заметил, что пресса начала активно раздувать эту историю и разделять Ларионова с Квартальновым. Может, что-то было сказано на эмоциях, сгоряча, но у этих тренеров на самом деле много общего. И прежде всего то, что оба не боятся доверять молодым, делать на них ставку.

Я сам прошёл через советскую тренерскую систему, когда нам, молодым, Виктор Васильевич Тихонов доверял и нагружал игровым временем. В четвёртом звене у него всегда играла молодёжь, причём и в матчах, и в тренировочном процессе мы получали возможность отрабатывать и большинство, и другие ключевые ситуации. В этом плане и Квартальнов, и Ларионов – советские тренеры. Гнут свою линию, доверяют молодёжи. Здесь мой старший сын Николай – один из многочисленных примеров, — цитирует Коваленко Russia-Hockey.

Материалы по теме
Рябыкин: главный тренер СКА после Минска отругал то, что ранее нахваливал. Парадокс!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android