«У этих тренеров много общего». А. Коваленко — о сравнении Квартальнова и Ларионова

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко сравнил стиль работы главного тренера минского «Динамо» Дмитрия Квартальнова и наставника СКА Игоря Ларионова.

— Пресс-конференция после матча СКА и минского «Динамо» вызвала много вопросов, когда Ларионов даже после поражения свысока оценил игровую систему команды Дмитрия Квартальнова.

— Заметил, что пресса начала активно раздувать эту историю и разделять Ларионова с Квартальновым. Может, что-то было сказано на эмоциях, сгоряча, но у этих тренеров на самом деле много общего. И прежде всего то, что оба не боятся доверять молодым, делать на них ставку.

Я сам прошёл через советскую тренерскую систему, когда нам, молодым, Виктор Васильевич Тихонов доверял и нагружал игровым временем. В четвёртом звене у него всегда играла молодёжь, причём и в матчах, и в тренировочном процессе мы получали возможность отрабатывать и большинство, и другие ключевые ситуации. В этом плане и Квартальнов, и Ларионов – советские тренеры. Гнут свою линию, доверяют молодёжи. Здесь мой старший сын Николай – один из многочисленных примеров, — цитирует Коваленко Russia-Hockey.