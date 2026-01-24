Долганов: у меня ремонт в квартире, ипотека и дочка родилась — не до часов и украшений

Вратарь нижнекамского «Нефтехимика» Филипп Долганов рассказал о тратах в быту.

– В каком смысле удалось оставаться таким же простым и в таких вещах? Сейчас с большими контрактами не думаете о роскоши? Купить себе Rolex, жене — последнюю коллекцию Prada.

– Знаете, у меня дочка родилась, ипотека, так что другие цели в жизни. Ремонт в квартире делаем. Не до дорогих часов и украшений, на них даже не смотрю.

– ВХЛ называют школой жизни. Вы с этим согласны?

– В каком-то смысле так и есть. Через многое прошли, разные были истории непростые. Школа жизни. Если ты реально готов работать, уверен в себе, готов терпеть и ждать, то тебя и ждёт успех. Вернее, есть шанс. А всё и сразу – тогда ты отваливаешься. Но у всех всё по-разному складывается в карьере, много разных обстоятельств, не всё и от тебя зависит, — сказал Долганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.