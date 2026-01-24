Долганов — о Матче звёзд КХЛ: когда был молодым пацаном, хотелось попасть, вот мой шанс

Вратарь нижнекамского «Нефтехимика» Филипп Долганов поделился ожиданиями от выступления на Матче звёзд КХЛ.

– Вас вызвали на Матч всех звёзд. Ждёте этого события?

– Очень здорово, спасибо всем болельщикам, которые голосовали за меня, знаю, что много из Ижевска было голосов за меня, моего родного города, из Нижнекамска. Друг команду тренирует в Санкт-Петербурге, у него все ребята за меня дружно проголосовали.

Сказать, что принципиально жду – такого нет. Все мысли о чемпионате, важно выигрывать матчи, у нас плотная ситуация в турнирной таблице. Когда будет пауза на Матч всех звёзд, тогда буду думать о нём. Это будет интересно, я и в детстве всегда смотрел эти матчи, запоминались они. Был молодым пацаном, хотелось тоже попасть, и вот наконец-то мой шанс.

– Попасть на Матч всех звёзд именно через голосование болельщиков, а не журналистов и лиги – более статусно? Народный любимчик.

– Это здорово, но так не задумывался об этом. Спасибо всем, кто голосовал за меня.

– Матч всех звёзд – праздник для всех, но будто бы не для вратаря… Все хотят забивать, забивать весело, а вратарю как бы надо пропускать. Что вы о том думаете?

– Посмотрим. Думаю, всё равно будет весело.

– Запомнился Матч всех звёзд в АХЛ, когда Ярослав Аскаров хотел сыграть «на ноль» и его прозвали Гринчем, будто бы он «похищает» праздник. Условно, нападающий идёт с красивым финтом, передачей, будете специально пропускать?

– По настроению. Не задумывался пока даже об этом, как буду играть, но по ходу, по ситуации пойму, — сказал Долганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.