Долганов: задача-минимум плей-офф, а там уже пробиться как можно дальше, у всех есть шансы

Вратарь нижнекамского «Нефтехимика» Филипп Долганов рассказал о задачах нижнекамского клуба на сезон.

– Надеемся, что в регулярном сезоне всё пройдёт хорошо, но есть ощущение, что команда готова наконец-то к следующему шагу – бороться за поздние раунды в Кубке Гагарина. Согласны с этим?

– Конечно, это у нас цель-минимум – попасть в плей-офф. А там уже пробиться как можно дальше, как получится. Будет видно по ходу, куда придём, от игры к игре, от раунда к раунду. Сейчас в КХЛ конкуренция более плотная, у всех команд есть шансы.

– В том числе замахнуться на Кубок Гагарина, на чемпионство?

– Давайте загадывать не будем. Всё в этой жизни реально, пойдём от одной задачи к другой, от игры к игре. Постепенно, — сказал Долганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.