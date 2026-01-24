Долганов — о Гришине: морально готовил себя к сезону, понимал, что могут быть игры 7:5

Вратарь нижнекамского «Нефтехимика» Филипп Долганов рассказал о работе с главным тренером Игорем Гришиным.

– Когда летом стало известно о приглашении в «Нефтехимик» Игоря Гришина, он сразу заявил о том стиле хоккея, который пропагандирует. Возникло впечатление, что сразу возникнет просадка показателей вратарей, потому что хоккей будет открытый, с множеством моментов в обе стороны. Но в результате мы видим, что вы даже показали прогресс. За счёт чего?

– Я морально себя уже готовил к сезону, понимал, что могут быть такие игры, скажем так, с крупным счётом. Как у нас были уже с «Авангардом», с «Шанхайскими Драконами», где мы сыграли 7:5.

Моя задача – давать команде шанс, держать команду в игре, чтобы она выигрывала. Это самое основное, а уже счёт какой, 6:5 или 1:0 – это вторично. Не спорю, вратарю приятнее, когда ты выигрываешь 1:0. Делаешь «сухарь». Но главное – это не личная статистика, а командный результат.

– Запомнился матч с «Салаватом Юлаевым», где вы выиграли 1:0, а Игорь Гришин сказал, что ему нравятся больше победы 5:4. Не было обидно такое слышать, хоть и в шутку?

– Нет, я спокойно к этому отношусь совершенно. Понимаю, что зрителям нравится атакующий хоккей, много заброшенных шайб, когда эмоции. Когда команда играет от обороны – это не очень весело, но у меня такая работа, шайбы отбивать. Стараюсь делать её хорошо.

– Идеальный матч для вратаря – 0:0 и буллиты? По два «сухаря».

– Нет, от забитых голов своей команды тоже получаешь приятные эмоции.

– Свои пропущенные шайбы важно как можно скорее забыть? Допустим, команда побеждает 7:5, вроде здорово, но можно загоняться, что пять голов пропустили…

– У хорошего вратаря должна быть короткая память, иначе с ума сойти можно. Просто идёшь от игры к игре, самое главное – это командный результат. Команда выиграла, значит, всё хорошо. Идём дальше. К тому же календарь плотный, игры через день, сидеть и думать, что я пять шайб пропустил – это явно лишнее. На это времени нет, — сказал Долганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.