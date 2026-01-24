Долганов: габариты — не всегда проблема, нужно быть гибким, быстрым, хорошо читать игру

Вратарь нижнекамского «Нефтехимика» Филипп Долганов высказался о своём стиле игры, учитывая габариты.

– Вас в своё время сравнивали с Юусе Саросом, скорее всего, из-за габаритов. Вам импонирует его игра и как в целом вы относитесь к тренду на высоких голкиперов?

– Не считаю, что габариты – это проблема. Если взять тех, кто в КХЛ лидер по статистике, это не самые большие ребята, тот же Владимир Галкин, Владислав Подъяпольский, Артемий Плешков, Никита Серебряков, Евгений Аликин. Не самые габаритные ребята, но показывают хорошую, уверенную игру, берут чем-то другим.

– То есть техника строится больше на реакциях, на перемещениях?

– Конечно, выбор позиции, нужно быть гибким, быстрым, хорошо читать игру. Вообще, нет одинаковых вратарей, у всех своя техника, даже если глобально смотреть – у всех свои плюсы.

– Вы сторонник того, чтобы играть глубоко в воротах или, скорее, выкатываться под бросок?

– Это зависит от игровой ситуации.

– Зависит ли стиль вашей игры от общего стиля игры команды, взаимодействия с защитниками?

– В каких-то моментах — определённо, — сказал Долганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.