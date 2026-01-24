Долганов — об Озолине: сильный напарник, рад его развитию, понимаем друг друга без слов

Вратарь нижнекамского «Нефтехимика» Филипп Долганов рассказал о совместном выступлении с голкипером нижнекамского клуба Ярославом Озолиным.

– Вам спокойнее, когда можно быть уверенным в напарнике? Когда не всё зависит на 100% от вас.

– Ярослав – сильный напарник, когда он играет понимаю, что на него можно надеяться. Он отличный вратарь, я рад его развитию.

– Берёте на себя менторскую роль в его карьере? В каком-то смысле Озолин повторяет ваш путь.

– У нас отличное общение, взаимопонимание, обсуждаем на тренировках какие-то моменты, игровые моменты. Хорошо общаемся как на льду, так и вне его.

– Запомнился матч в Магнитогорске, когда мало что получалось и у Ярослава, и у Семёна Любалина. Каково было смотреть это с трибун, не было желания выскочить на лёд?

– Нет, такого не было. Всё равно верим в команду, в ребят, которые сейчас на площадке. Верил в ребят, был непростой матч, не всё получилось. Случаются у нас разные матчи в сезоне, когда по пять-шесть голов пропускали, и я пропускал.

Играет вся команда, не только одни вратари, нападающие, защитники. Это общая, коллективная ответственность. Все играем вместе и в обороне, и в атаке. Просто сложилась такая открытая игра.

– Поддержали затем Семёна и Ярослава?

– Конечно, мы всегда общаемся, просто сам смотришь тоже по состоянию, есть моменты, когда лучше не трогать, чтобы человек остыл и потом поговорить. Иногда можно наоборот, сразу обсудить какие-то нюансы. Чувствуешь всё по ходу дела. Давно играем вместе, без слов понимаем друг друга с Ярославом, — сказал Долганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.