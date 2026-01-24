Долганов: организм подготовлен, перегрузки как таковой не чувствую

Вратарь нижнекамского «Нефтехимика» Филипп Долганов высказался о высокой нагрузке в сезоне КХЛ.

– Вы играете большое количество матчей, часто подряд. Сейчас с новым стилем команды ещё и бросковая активность увеличилась. Не чувствуете перегрузку, насколько комфортно в таком режиме?

– Нет, в принципе организм подготовлен. Перегрузки как таковой не чувствую, к тому же ситуация контролируется, когда нужен отдых можно если что тренировку пропустить перед игрой, это нормальная практика. Поэтому чувствую себя отлично.

– Когда у вас идут матчи через день, и вы выходите в старте почти на каждый матч, отражаете по 60-70 бросков, это нормально для вас, либо вы можете в какой-то момент сказать тренерскому штабу, что всё, не вывозите?

– Всё решается внутри команды. Есть определённые договорённости. Такого не было, чтобы я отказывался играть, к тому же всегда в плотном контакте и с главным тренером, и с тренером вратарей, понимают все, кто в какой форме, кто как по усталости себя ощущает.

– Есть вратари, которым комфортно быть безусловным первым номером, а есть те, кому важно распределять нагрузку с партнёром по вратарской бригаде. У вас скорее забирать 80/90% матчей, либо иметь сильного бэкапа?

– Это уже тренерское решение, для меня самое главное – чтобы команда выигрывала как можно больше матчей. Будет играть напарник или я — вторично, важнее командный результат, — сказал Долганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.