Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ак Барс» поместил Степана Фальковского в список травмированных

«Ак Барс» поместил Степана Фальковского в список травмированных
Комментарии

Защитник «Ак Барса» Степан Фальковский помещён в список травмированных, сообщает пресс-служба клуба.

Белорус получил повреждение во втором выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (3:0). В той встрече игрок вышел в первой паре и провёл на льду 19.46. С «Адмиралом» Фальковский не играл: главный тренер гостей Анвар Гатиятулин отмечал, что у хоккеиста травма, однако он не может назвать сроки восстановления.

В текущем сезоне Фальковский сыграл 46 матчей, в которых набрал 9 (2+7) очков.

Помимо Фальковского, в списке травмированных игроков «Ак Барса» находятся нападающий Михаил Фисенко и защитник Альберт Яруллин.

Материалы по теме
Официально
«Ак Барс» подписал новый контракт с защитником Лямкиным до 2029 года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android