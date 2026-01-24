«Ак Барс» поместил Степана Фальковского в список травмированных

Защитник «Ак Барса» Степан Фальковский помещён в список травмированных, сообщает пресс-служба клуба.

Белорус получил повреждение во втором выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (3:0). В той встрече игрок вышел в первой паре и провёл на льду 19.46. С «Адмиралом» Фальковский не играл: главный тренер гостей Анвар Гатиятулин отмечал, что у хоккеиста травма, однако он не может назвать сроки восстановления.

В текущем сезоне Фальковский сыграл 46 матчей, в которых набрал 9 (2+7) очков.

Помимо Фальковского, в списке травмированных игроков «Ак Барса» находятся нападающий Михаил Фисенко и защитник Альберт Яруллин.