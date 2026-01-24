Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Амур» обменял 21-летнего форварда системы клуба в АКМ за права на 17-летнего Борина

«Амур» обменял 21-летнего форварда системы клуба в АКМ за права на 17-летнего Борина
Комментарии

«Амур» обменял нападающего Романа Макарова в АКМ, взамен получив спортивные права на форварда Бориса Борина. Об этом сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

17-летний Борин имеет в своём активе 54 матча в МХЛ, где набрал 34 (10+24) очка. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром лиги среди игроков своего возраста. Помимо этого, привлекался в состав сборной России (U18). В настоящий момент выступает за «Чилливак Чифс» в хоккейной лиге Британской Колумбии (Канада).

Макаров был в системе хабаровской команды с сезона-2023/2024. Большую часть этого чемпионата провёл в фарм-клубе – красноярском «Соколе», где за 20 матчей набрал 4 (1+3) очка.

Материалы по теме
Официально
Нападающий Игнат Коротких перешёл из «Амура» в «Спартак» в результате обмена
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android