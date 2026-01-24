«Амур» обменял 21-летнего форварда системы клуба в АКМ за права на 17-летнего Борина

«Амур» обменял нападающего Романа Макарова в АКМ, взамен получив спортивные права на форварда Бориса Борина. Об этом сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

17-летний Борин имеет в своём активе 54 матча в МХЛ, где набрал 34 (10+24) очка. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром лиги среди игроков своего возраста. Помимо этого, привлекался в состав сборной России (U18). В настоящий момент выступает за «Чилливак Чифс» в хоккейной лиге Британской Колумбии (Канада).

Макаров был в системе хабаровской команды с сезона-2023/2024. Большую часть этого чемпионата провёл в фарм-клубе – красноярском «Соколе», где за 20 матчей набрал 4 (1+3) очка.