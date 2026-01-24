«Здесь чисто мужской принцип». Роман Ротенберг — о драке Сергея Бобровского

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг высказался о драке вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в игре с «Сан-Хосе Шаркс».

«В этой ситуации Бобровский проявил мужество, характер, он пошёл защищать свою команду. Мы все его знаем, он лучший вратарь в мире, чемпион, всегда помогает сборной России.

В этой ситуации он поступил так, как обычно бывает, когда возникает драка на улице. Если кто трус, тот в драке не участвует. А он не трус, здесь чисто мужской принцип, и он пошёл защищать свою команду. Хоккей — это командный вид спорта», — приводит слова Романа Ротенберга ТАСС.