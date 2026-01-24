«Здесь чисто мужской принцип». Роман Ротенберг — о драке Сергея Бобровского
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг высказался о драке вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в игре с «Сан-Хосе Шаркс».
НХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2026, вторник. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 4
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Смит (Лильегрен, Веннберг) – 20:50 0:2 Деарне (Чернышов, Миса) – 22:41 0:3 Ферраро (Чернышов, Миса) – 26:12 1:3 Луостаринен (Экблад) – 40:43 1:4 Гудроу – 57:21
«В этой ситуации Бобровский проявил мужество, характер, он пошёл защищать свою команду. Мы все его знаем, он лучший вратарь в мире, чемпион, всегда помогает сборной России.
В этой ситуации он поступил так, как обычно бывает, когда возникает драка на улице. Если кто трус, тот в драке не участвует. А он не трус, здесь чисто мужской принцип, и он пошёл защищать свою команду. Хоккей — это командный вид спорта», — приводит слова Романа Ротенберга ТАСС.
