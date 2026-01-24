Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Здесь чисто мужской принцип». Роман Ротенберг — о драке Сергея Бобровского

«Здесь чисто мужской принцип». Роман Ротенберг — о драке Сергея Бобровского
Комментарии

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг высказался о драке вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в игре с «Сан-Хосе Шаркс».

НХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2026, вторник. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 4
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Смит (Лильегрен, Веннберг) – 20:50     0:2 Деарне (Чернышов, Миса) – 22:41     0:3 Ферраро (Чернышов, Миса) – 26:12     1:3 Луостаринен (Экблад) – 40:43     1:4 Гудроу – 57:21    

«В этой ситуации Бобровский проявил мужество, характер, он пошёл защищать свою команду. Мы все его знаем, он лучший вратарь в мире, чемпион, всегда помогает сборной России.

В этой ситуации он поступил так, как обычно бывает, когда возникает драка на улице. Если кто трус, тот в драке не участвует. А он не трус, здесь чисто мужской принцип, и он пошёл защищать свою команду. Хоккей — это командный вид спорта», — приводит слова Романа Ротенберга ТАСС.

Материалы по теме
Что это вообще было?! Бобровский ПОДРАЛСЯ с вратарём «Сан-Хосе»
Видео
Что это вообще было?! Бобровский ПОДРАЛСЯ с вратарём «Сан-Хосе»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android