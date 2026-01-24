«Он станет особенным игроком, мы это знаем». Главный тренер «Сан-Хосе» — о Чернышове

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Райан Варсофски прокомментировал перевод российского нападающего Игоря Чернышова в АХЛ.

«Когда тебя отправляют в низшую лигу, после работы в этой команде, ты можешь немного сбавить обороты и просто плыть по течению, однако я не думаю, что Игорь так поступит, учитывая его характер и то, какой он хоккеист. Чернышов станет особенным игроком, мы это знаем», — приводит слова Варсофски журналист Кертис Пашелка на своей странице в социальной сети Х.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги 20-летний форвард провёл 15 матчей в НХЛ и набрал 11 (3+8) очков при полезности «+2».