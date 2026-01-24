18-летняя хоккеистка «Агидели» забила первый в истории ЖХЛ лакросс-гол
Нападающая уфимского клуба «Агидель» Елизавета Дубей стала автором первой шайбы в стиле лакросс в истории Женской хоккейной лиги (ЖХЛ). В субботу в Уфе на 22-й минуте матча с подмосковным «Торнадо» Дубей удалось забросить шайбу в ворота на крюке клюшки.
Видео можно посмотреть в группе «Агидели» VK.
Дубей 18 лет. В текущем сезоне она забросила пять шайб и сделала 13 результативных передач в 28 матчах за «Агидель». Всего в ЖХЛ на её счету 84 (38+46) очка в 170 играх.
«Агидель» с 50 очками после 32 игр занимает первое место в турнирной таблице Женской хоккейной лиги. «Торнадо» располагается на пятой строчке в таблице ЖХЛ, имея в активе 32 очка после 29 матчей.
Комментарии
