Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

18-летняя хоккеистка «Агидели» забила первый в истории ЖХЛ лакросс-гол

18-летняя хоккеистка «Агидели» забила первый в истории ЖХЛ лакросс-гол
Комментарии

Нападающая уфимского клуба «Агидель» Елизавета Дубей стала автором первой шайбы в стиле лакросс в истории Женской хоккейной лиги (ЖХЛ). В субботу в Уфе на 22-й минуте матча с подмосковным «Торнадо» Дубей удалось забросить шайбу в ворота на крюке клюшки.

Видео можно посмотреть в группе «Агидели» VK.

Дубей 18 лет. В текущем сезоне она забросила пять шайб и сделала 13 результативных передач в 28 матчах за «Агидель». Всего в ЖХЛ на её счету 84 (38+46) очка в 170 играх.

«Агидель» с 50 очками после 32 игр занимает первое место в турнирной таблице Женской хоккейной лиги. «Торнадо» располагается на пятой строчке в таблице ЖХЛ, имея в активе 32 очка после 29 матчей.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android