Эдмонтон Ойлерз — Вашингтон Кэпиталз: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнется в 6:00 мск

«Эдмонтон» — «Вашингтон»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 6:00 мск
В ночь на 25 января продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Эдмонтоне (Канада) состоится встреча между «Эдмонтон Ойлерз» и «Вашингтон Кэпиталз». Матч на стадионе «Роджерс Плэйс» начнётся в 6:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Это будет вторая игра между командами из двух запланированных в текущей регулярке. В первой игре сильнее был «Вашингтон» со счётом 7:4.

«Эдмонтон» провёл 52 встречи, в которых набрал 58 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Вашингтон» с 56 очками после 52 матчей находится на 12-й строчке Восточной конференции.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
