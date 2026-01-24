Скидки
Хоккей

Стали известны самые проверяемые РУСАДА хоккеисты КХЛ за 2025 год

Стали известны самые проверяемые РУСАДА хоккеисты КХЛ за 2025 год
Комментарии

Нападающего ЦСКА Кирилла Долженкова, форварда «Металлурга» Андрея Козлова и игрока «Трактора» Владимира Жаркова чаще других хоккеистов проверяло Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2025 году, сообщает ТАСС.

Сообщается, что Долженков, Козлов и Жарков за 12 месяцев были протестированы РУСАДА трижды. 48 хоккеистов были проверены по два раза, 419 — по одному. Всего Российское антидопинговое агентство протестировало в 2025 году 470 хоккеистов разных возрастов, а также игроков в следж-хоккей.

Первое место в таблице Восточной конференции занимает «Металлург» с 76 очками. На Западе первое место занимает «Северсталь» с 66 очками.

