Стали известны самые проверяемые РУСАДА хоккеисты КХЛ за 2025 год

Нападающего ЦСКА Кирилла Долженкова, форварда «Металлурга» Андрея Козлова и игрока «Трактора» Владимира Жаркова чаще других хоккеистов проверяло Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2025 году, сообщает ТАСС.

Сообщается, что Долженков, Козлов и Жарков за 12 месяцев были протестированы РУСАДА трижды. 48 хоккеистов были проверены по два раза, 419 — по одному. Всего Российское антидопинговое агентство протестировало в 2025 году 470 хоккеистов разных возрастов, а также игроков в следж-хоккей.

Первое место в таблице Восточной конференции занимает «Металлург» с 76 очками. На Западе первое место занимает «Северсталь» с 66 очками.