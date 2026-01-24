Чемпион мира Константин Барулин назвал своё самое запоминающееся событие в КХЛ

Чемпион мира 2012 года, бывший голкипер, а ныне тренер вратарей «Барыса» Константин Барулин назвал своё самое запоминающееся событие в КХЛ. Напомним, ранее Барулин получил памятную медаль за 250 побед в Континентальной хоккейной лиге.

— Константин Александрович, почти 600 игр провели. Какое событие вы можете выделить как самое запоминающееся?

— Наверное, это было в сезоне, когда мы с «Атлантом» вышли в финал. Тогда уступали в серии с командой СКА 1-3, но выиграли матч в Санкт-Петербурге, и это стало переломным моментом. А так карьера длинная получилась. Понятно, что вратарская доля тяжёлая, поэтому разные были матчи.

— Первый полноценный сезон проводите в качестве тренера вратарей команды КХЛ. Что нового почерпнули? Трудно ли было перестраиваться?

— Я уже работал в Швеции с вратарями, готовил многих ребят. Понятно, что КХЛ – это новый шаг в моей тренерской карьере. Мне, кстати, очень приятно было получить эту награду. Приятно, что лига помнит нас, что даже через некоторое время мне вручили медаль. Сейчас моя задача – сделать так, чтобы мои ребята сыграли больше матчей и одержали больше побед, чем я.

Сейчас у «Барыса» во вратарской линии три боевые единицы, среди которых трудно кого-то назвать номером один. С одной стороны, это хорошо, что их трое. С другой – есть трудности, когда необходимо правильно расставить приоритеты на определённые игры. И при этом нужно психологически всех готовить, чтобы каждый вратарь был готов в любой момент вступить в игру, — цитирует Барулина сайт «Барыса».