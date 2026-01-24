Скидки
Главная Хоккей Новости

А. Коваленко: новая политика США приведёт к тому, что Европа выйдет из состояния русофобии

Комментарии

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) продлить санкции в отношении российских и белорусских национальных команд.

— В мире буквально на глазах многое меняется. Новая политика США приведёт к тому, что Европа будет просыпаться и выходить из своего состояния русофобии. Особенно прибалтийские страны, одна из которых на этой неделе развеселила тем, что на предстоящей Олимпиаде будет перекрывать рекламой трансляции с выступлением российских спортсменов. В ИИХФ пока сильны позиции таких стран. Но всё должно быстро поменяться.

— Как?
— На мой взгляд, есть хороший шанс, что возвращение состоится к весне 2027 года для нашей сборной U18 на так называемом чемпионате Европы. Если так, то нашим парням 2009 года рождения повезёт.

Если говорить о 2026 годе, то изначально было понятно, что возвращение не планируется. Календари на этот сезон уже давно свёрстаны, да и европейские страны ещё только начали просыпаться и осознавать, что происходит.

На мой взгляд, сейчас очень важна позиция федераций. Бредовую байку о «безопасности», которой оправдывают русофобию, надо активно развенчивать. Всем понятно, что мы исключены только по политическим причинам, которые не должны иметь никакого отношения к спорту. Это и нужно разжёвывать неадекватным людям, предавшим интересы спорта, – изо дня в день, — цитирует Коваленко Russia-Hockey.

Комментарии
