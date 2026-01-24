Скидки
Главная Хоккей Новости

ХК ЦСКА заключил контракт до конца сезона с защитником Ником Эбертом

ЦСКА заключил контракт до конца сезона с защитником Ником Эбертом. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, в сентября 2025 года 31-летний игрок обороны покинул «Автомобилист» по личным причинам, его контракт не вступал в силу. Эберт пополнил состав «Автомобилиста» в 2022 году и провёл в команде три сезона, выиграв в 2024-м бронзу чемпионата. В общей сложности он провёл 156 матчей за «Автомобилист» в КХЛ, набрав 82 (30+52) очка.

ЦСКА с 56 очками после 49 матчей занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующей игре армейцы встретятся с «Северсталью» 26 января.

