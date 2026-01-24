«Трактор» победил «Адмирал», дальневосточники потерпели восьмое поражение подряд

Сегодня, 24 января, в Челябинске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал «Адмирал» из Владивостока. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», одержали хозяева со счётом 3:1.

На 23-й минуте нападающий «Трактора» Андрей Светлаков забил первый гол. На 28-й минуте форвард «Адмирала» Егор Чезганов сравнял счёт. На 43-й минуте нападающий Артемий Низамеев вывел челябинский клуб вперёд. На последней минуте форвард Виталий Кравцов забросил третью шайбу в пустые ворота гостей и установил окончательный счёт — 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Таким образом, дальневосточная команда потерпела восьмое поражение подряд.

В следующем матче «Трактор» встретится с «Металлургом» в Магнитогорске 27 января, а днём ранее «Адмирал» сыграет на выезде с омским «Авангардом».