Форвард «Трактора» Глотов получил травму в матче с «Адмиралом», ударившись головой о лёд
Нападающий «Трактора» Василий Глотов получил серьёзное повреждение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Адмиралом» (3:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2026, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Светлаков (Кравцов, Дронов) – 22:58 (5x5) 1:1 Чезганов (Брюквин, Ручкин) – 27:42 (5x5) 2:1 Низамеев (Коршков) – 42:23 (5x5) 3:1 Кравцов (Светлаков) – 59:07 (en)
28-летний форвард попал под силовой прием защитника соперника Марио Грмана за воротами дальневосточной команды во втором периоде. Глотов ударился головой о лёд и не сразу смог подняться. Хоккеист со следами крови на виске покинул площадку с помощью партнёров.
В нынешнем сезоне нападающий провёл 48 матчей, в которых отметился семью заброшенными шайбами и 20 результативными передачами при показателе полезности «-3».
На данный момент «Трактор» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции с 50 очками после 48 встреч.
