Форвард «Трактора» Глотов получил травму в матче с «Адмиралом», ударившись головой о лёд

Нападающий «Трактора» Василий Глотов получил серьёзное повреждение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Адмиралом» (3:1).

28-летний форвард попал под силовой прием защитника соперника Марио Грмана за воротами дальневосточной команды во втором периоде. Глотов ударился головой о лёд и не сразу смог подняться. Хоккеист со следами крови на виске покинул площадку с помощью партнёров.

В нынешнем сезоне нападающий провёл 48 матчей, в которых отметился семью заброшенными шайбами и 20 результативными передачами при показателе полезности «-3».

На данный момент «Трактор» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции с 50 очками после 48 встреч.