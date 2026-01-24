Скидки
Главная Хоккей Новости

Металлург – Амур, результат матча 24 января 2026 года, счет 4:2, КХЛ 2025/2026

«Металлург» одержал победу над «Амуром», хабаровчане проиграли восьмой матч кряду
Комментарии

Сегодня, 24 января, в Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал хабаровский «Амур». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Металлург», одержали хозяева со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2026, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Джонсон (Яковлев, Михайлис) – 07:43 (5x5)     1:1 Лихачёв (Свечников, Рыков) – 19:47 (5x5)     2:1 Михайлис (Петунин, Хабаров) – 41:37 (5x5)     3:1 Канцеров (Ткачёв, Силантьев) – 43:50 (5x5)     4:1 Барак (Толчинский, Козлов) – 51:13 (5x5)     4:2 Грачёв (Соловьёв, Петьков) – 57:10 (5x5)    

На восьмой минуте нападающий «Металлурга» Люк Джонсон забросил первую шайбу. На 20-й минуте форвард «Амура» Ярослав Лихачёв сравнял счёт. На 42-й минуте нападающий Никита Михайлис вывел магнитогорцев вперёд. На 44-й минуте форвард Роман Канцеров забил третий гол в ворота хабаровчан. На 52-й минуте нападающий Дерек Барак укрепил преимущество хозяев. На 58-й минуте форвард Евгений Грачёв отыграл одну шайбу гостей и установил окончательный счёт — 4:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Таким образом, «Амур» потерпел восьмое поражение подряд.

В следующем матче «Металлург» примет челябинский «Трактор» 27 января, а днём ранее «Амур» сыграет с «Автомобилистом» в Екатеринбурге.

