Минское «Динамо» подписало контракт с защитником Павлом Вороновым до конца сезона

Защитник Павел Воронов подписал контракт с минским «Динамо», сообщает пресс-служба белорусского клуба. Ранее в результате обмена со «Спартаком» «зубры» получил права на 25-летнего хоккеиста.

Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2025/2026. В нынешнем сезоне Воронов выступал за минскую «Юность». В активе защитника 32 матча и 22 (9+13) очка.

В Экстралиге Павел также играл за U20 и «Гомель». По итогам сезона-2023/2024 он стал лучшим бомбардиром-защитником и лучшим защитником лиги (65 игр, 43 очка). Кроме того, Воронов выступал в ВХЛ за «Химик, «Сокол» и новокузнецкий «Металлург».

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции с 63 очками в 47 матчах.