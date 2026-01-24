Скидки
Главный тренер «Трактора» Корешков оценил победу над «Адмиралом»

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков высказался о победе над «Адмиралом» (3:1) и рассказал о состоянии форварда челябинской команды Василия Глотова, который сильно ударился о лёд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2026, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Светлаков (Кравцов, Дронов) – 22:58 (5x5)     1:1 Чезганов (Брюквин, Ручкин) – 27:42 (5x5)     2:1 Низамеев (Коршков) – 42:23 (5x5)     3:1 Кравцов (Светлаков) – 59:07 (en)    

— Конечно, был тяжёлый матч. После небольшой паузы немного выбились из ритма, но хорошо потренировались. Сегодня нам нужна была эта победа. Парни — молодцы, дотерпели, шайбу ловили на себя. Здорово сыграли в конце и заслужили эту победу.

— Изменение первой тройки пошло на пользу?
— Нам всё идёт на пользу.

— Не кажется ли вам, что Григоренко в новом году немного сдал?
— Я бы так не сказал. Матч на матч не приходится. В целом у нас всё неплохо выглядят.

— Низамеев закрепился в составе?
— Мы даём ему шанс. Будет дальше смотреть. Сегодня более-менее воспользовался.

— Вы пошли на перестановки в первом звене. Не было ли у вас желания создать сочетание Ливо — Григоренко — Никонов? Ударное звено получилось бы.
— Интересная идея. На досуге подумаем.

— Как самочувствие Василия Глотова?
— К сожалению, он ударился о лёд. Мы ждём информацию. Удар был сильный, не знаем, чем всё закончится. Дай бог, чтобы всё обошлось.

— Сегодня хорошо потренировали меньшинство?
— И такое бывает. Почему бы и нет. Планов на это у меня точно не было, — приводит слова Корешкова пресс-служба «Трактора».

