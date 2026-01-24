«Сочи» поднял стяг Никиты Щитова под своды арены

В Сочи перед игрой «Сочи» — «Салават Юлаев» под своды арены «Большой» подняли стяг бывшего защитника южной команды Никиты Щитова. Встреча проходит в эти минуты, счёт — 0:0.

Права на видео принадлежат ХК «Сочи». Посмотреть видео можно в телеграм-канале клуба.

Щитов выступал в составе «Сочи» в сезоне-2014/2015, где являлся капитаном команды. С 2017-го по 2020-й вновь выступал в составе южного клуба, был капитаном и альтернативным капитаном. Летом 2020 года заявил о завершении карьеры.

В Континентальной хоккейной лиге Никита также выступал за «Нефтехимик», «Спартак», «Салават Юлаев» и «Автомобилист». Всего в КХЛ провёл 561 матч, включая плей-офф, и набрал 156 (45+111) очков.