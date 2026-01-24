«Сочи» поднял стяг Никиты Щитова под своды арены
Поделиться
В Сочи перед игрой «Сочи» — «Салават Юлаев» под своды арены «Большой» подняли стяг бывшего защитника южной команды Никиты Щитова. Встреча проходит в эти минуты, счёт — 0:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2026, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
3-й период
0 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Родевальд (Кулик, Ремпал) – 27:52 (5x3) 0:2 Ремпал – 58:27 (en)
Права на видео принадлежат ХК «Сочи». Посмотреть видео можно в телеграм-канале клуба.
Щитов выступал в составе «Сочи» в сезоне-2014/2015, где являлся капитаном команды. С 2017-го по 2020-й вновь выступал в составе южного клуба, был капитаном и альтернативным капитаном. Летом 2020 года заявил о завершении карьеры.
В Континентальной хоккейной лиге Никита также выступал за «Нефтехимик», «Спартак», «Салават Юлаев» и «Автомобилист». Всего в КХЛ провёл 561 матч, включая плей-офф, и набрал 156 (45+111) очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 января 2026
-
18:38
-
18:12
-
17:52
-
17:28
-
17:09
-
16:50
-
16:44
-
16:32
-
16:20
-
16:11
-
15:50
-
15:50
-
15:34
-
15:20
-
15:06
-
14:50
-
14:35
-
14:20
-
14:15
-
14:00
-
13:50
-
13:34
-
13:20
-
13:05
-
12:50
-
12:32
-
12:20
-
12:07
-
11:50
-
11:40
-
11:33
-
11:20
-
11:09
-
11:00
-
10:52