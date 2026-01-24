Главный тренер «Адмирала»: каждое следующее поражение всё больше наваливается на нас

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ прокомментировал поражение от «Трактора» (1:3) и заявил, что его команда борется в каждой игре, но пока безрезультатно.

— Можно сказать, что хорошо боролись, что была хорошая самоотдача. Имели шансы, но не использовали свои моменты. Очередной гол в свои ворота становится традицией, он стал решающим. Это надо пережить. Каждое последующее поражение всё больше наваливается на нас и психологически тяжело. Команда не сдаётся, борется в каждой игре, но пока безрезультатно.

— Как оцените игру челябинских воспитанников Тертышного и Основина?

— Нормально.

— Восьмое поражение подряд. Есть способ, чтобы переломить этот момент?

— Да, стараемся найти способ. Пока не нашли.

— Как оцените игру новичков?

— Хорошо оценю, — приводит слова Браташа сайт «Трактора».